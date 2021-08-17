Актриса появилась с Артемией Егоровым на Одесском кинофестивале.

Украинская актриса и главная героиня первого сезона проекта "Холостячка" Ксения Мишина пришла на красную дорожку Одесского кинофестиваля со своим коллегой Артемием Егоровым.

Ксения надела белое платье с воланами внизу и черные босоножки на высоком каблуке, а Артемий красовался в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой. Они прошлись по красной дорожке под ручку.

"Друзья, моя первая красная дорожка! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", - написала Мишина.

"Эффектный выход", "Очень красивая, но хочется видеть рядом Александра Эллерта", "Такая изящная, такая красивая", "На стиле", - пишут фаны в комментариях.

Отметим, совсем недавно стало известно о расставании Мишиной с победителем реалити "Холостячка" Александром Эллертом.

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Автор: Диана Могилевич