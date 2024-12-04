Актриса рассказала о своем самочувствии.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна благодаря сериалам "Крепостная" и "Клятва врача", пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Сегодня, 4 декабря, она рассказала в своем Instagram, что чувствует себя плохо. Что именно болит у Ксении - она не отметила, однако подчеркнула, что почувствовала что-то не то с самого утра.

"Заболела... Проснулась и все", - отметила Мишина.

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Актриса также добавила, что пока решила остаться дома. По словам Ксении, она будет лечиться проверенными витаминами, которые улучшают иммунитет.

"Сейчас буду лечиться витаминками разными. Например, недавно открыла для себя, что роза помогает иммунитету. Витамины у меня В12, D3 обязательно, Омега, подружка, кстати, привезла мне для кожи коллаген из Исландии".

К слову, в прошлом году Ксения Мишина рассказывала также о проблемах со здоровьем. В частности, тогда она показалась в больнице, где ей делали впервые в жизни операцию. Что стало причиной для хирургического вмешательства - актриса не отметила, но подчеркнула, что ей стало лучше.

Напомним, ранее певица Оля Полякова рассказала о болезни мамы.

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