Актриса больше не одинока.

На днях актриса Ксения Мишина призналась, что закрутила роман. На своей странице в Instagram она обнародовала пикантные снимки с загадочным мужчиной, а сейчас решилась немного больше рассказать о нем.

По словам Ксении, возлюбленный - ее родственная душа, которую она очень долго искала.

"Это душа, встреча с которой стоит всех смыслов и реинкарнаций. Душа, которую ты ищешь на протяжении всех путей, испытаний и осознаний. Душа, которая на 100% повторяет тебя. С которой происходит макроконтакт и бесконечность", - поделилась актриса в "историях".

Видео дня

Также она рассказала об еще одной родной душе, связанной с ее сыном Платоном.

"Твоя родная, родственная, братская душа. Там, где доверие, безусловная любовь и взаимопонимание никогда не испортятся. Там, где обиды и эмоции ниже данности. Где только взглядом достаточно описать свои мысли", - добавила Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина отреагировала на слова Рыбака, почему у нее не складывается с мужчинами.

Вас также могут заинтересовать новости: