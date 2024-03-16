Актриса иронично высказалась относительно Рыбака.

Звезда "Крепостной", "Клятвы врача" и "Искушения" Ксения Мишина с сарказмом отреагировала на слова участника первого сезона шоу "Холостячка" и комика Андрея Рыбака о том, почему она не может построить счастливые отношения с мужчиной.

На своей странице в Instagram она обнародовала скриншот разговора Рыбака со Славой Деминым и написала:

"За "подробным, объективным и глубинным" разбором вашей личности обращайтесь к аналитику Андрею".

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Стоит отметить, что ранее Рыбак назвал Мишину "очень сложной". По его словам, актрисе проще находить общий язык с девушками, чем с мужчинами.

Он добавил, что причиной "сложного" поведения Мишиной может быть ее прошлый опыт и обида на мужчин.

"Она хочет кому-то что-то доказать. Когда это в здравом ключе, то это помогает, а когда дело доходит до фанатизма... Если ей нормально, то ок. Но это может сильно повлиять на отношение посторонних людей к тебе", - сказал Рыбак.

При этом он отметил, что они с Ксенией в нормальных отношениях. А супруга Андрея, Алина, и вовсе дружит с актрисой.

Напомним, ранее известный актер высказался об отношениях с Ксенией Мишиной.

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