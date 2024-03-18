Актриса Ксения Мишина рассекретила, что у нее есть романтические отношения. Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий, на которых предстала со своим возлюбленным.
В кадре Мишина позирует в черных штанах с обнаженным верхом. Голую грудь ей прикрывает мужчина с татуировками на руке. Его лица в кадре не видно, увы.
В подписи к фото звезда "Крепостной" и "Клятвы врача" написала:
"Главное - расцветать рядом с ним".
Как отреагировали пользователи сети
- Можно в следующий раз я буду этой рукой?"
- "Фото - поджог! Интересно, сколько времени нужно людям, чтобы найти этого мужчину?"
- "Кто он - неизвестно, но этой руке уже завидуют"
- "Как это красиво"
Отметим, ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
Напомним, ранее Ксения Мишина отреагировала на слова Рыбака, почему у нее не складывается с мужчинами.