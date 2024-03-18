Актриса подтвердила новые отношения.

Актриса Ксения Мишина рассекретила, что у нее есть романтические отношения. Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий, на которых предстала со своим возлюбленным.

В кадре Мишина позирует в черных штанах с обнаженным верхом. Голую грудь ей прикрывает мужчина с татуировками на руке. Его лица в кадре не видно, увы.

В подписи к фото звезда "Крепостной" и "Клятвы врача" написала:

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"Главное - расцветать рядом с ним".

Как отреагировали пользователи сети

Можно в следующий раз я буду этой рукой?"

"Фото - поджог! Интересно, сколько времени нужно людям, чтобы найти этого мужчину?"

"Кто он - неизвестно, но этой руке уже завидуют"

"Как это красиво"

Отметим, ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Напомним, ранее Ксения Мишина отреагировала на слова Рыбака, почему у нее не складывается с мужчинами.

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