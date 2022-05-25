Актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала и об Эллерте.

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что еще в первый день войны возобновила общение с комиком Александром Эллертом, которого она выбрала в первом сезоне шоу "Холостячка".

Известно, что они практически сразу начали жить вместе, но позже решили расстаться. Какое-то время они не общались, хотя, по словам Эллерта, он делал все возможное, чтобы вернуть Мишину.

Но вернуть расположение актрисы ему удалось только 24 февраля 2022 года, когда в Украине началась полномасштабная война.

В интервью Алине Доротюк Мишина призналась, что именно война заставила ее забыть все обиды и возобновить общение с Эллертом. При этом о возобновлении романтических чувств речи пока не идет.

"Конечно, в первый день войны (связалась с Эллертом, – ред.). "Где вы, что вы?" Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой. Ее вообще не становится, когда беда такого масштаба. Ты забываешь практически все, и прежде всего (спрашиваешь, – ред.): "Как ты там?", "Ты жив?", "Что ты там делаешь?". Чтобы каждый из украинцев был здоров, жив. Что-то страшное происходит в нашей стране", – сказала Мишина.

Также она призналась, что до сих пор носит кольцо, которое ей подарил Эллерт в финале шоу "Холостячка".

Напомним, Ксения Мишина вместе с сыном Платоном переехала в Бельгию, пока в Украине идет война. Там она возобновила работу в кино, и имеет возможность всему миру рассказать о том, что происходит на ее Родине.

Вас также могут заинтересовать новости: