Долгое время Мишина находилась на Закарпатье, а сейчас перебралась за границу.

Украинская актриса Ксения Мишина тяжело переживает полномасштабную войну, как и все украинцы. Чтобы уберечь своего сына Платона от обстрелов, звезда в первые дни войны перебралась на Запад. Сейчас же она сообщила, что уехала за границу.

По словам Мишиной, она с сыном поехала в Бельгию. Более того, актриса возвращается к своей работе.

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать, но с новыми целями. Мы с сыночком прилетели в Бельгию. Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже принимала участие несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", - отметила актриса.

Напомним, ранее Мишина в честь 10-летия сына пожелала ему жить в мире, где не будет войны.

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