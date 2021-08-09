Бывший избранник Ксении, видимо, не хочет ее отпускать.

Известная украинская актриса и первая "холостячка" страны Ксения Мишина в своём новом посте в Instagram поразмышляла об одиночестве. На такие слова ее, очевидно, толкнуло расставание с экс-возлюбленным и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом.

"Когда-то давно я тоже боялась этого момента (одиночества, — УНИАН.). Одна. Но чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь, необязательно ко мне, к природе, Богу, другим, тем легче становилось переживать эти моменты", — написала звезда в Instagram.

Мишина заверила, что она не чувствует страха, приходя домой, а все ее пугали холодом стен.

Читайте также"Так болит, какой-то ужас": Ксения Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своей болезни"Значит эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", — добавила звезда сериала "Крепостная".

По ее убеждению, одиночество страшно только тому, кто "настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду".

Также Ксения написала, что в одиночестве рождается творчество, в нем люди рождаются и умирают.

⠀Интересно, что в комментарии к экс-возлюбленной "пришёл" Эллерт и ответил одному из пользователей на утверждение, что "одиночество - это выбор человека". "Не всегда", — написал Александр и заставил фанатов думать о том, что же стало причиной их с Мишиной расставания.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

16 июля 2021 года Ксения объявила о расставании с возлюбленным Александром.

Автор: Ольга Робейко