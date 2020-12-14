Актриса предстала в ярком образе.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в стильном образе.

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Звезда надела черный удлиненный жакет и штаны свободного кроя с лампасами. Интересно, что пиджак она надела на голое тело. А дополнила такой образ она колье с цепями, которое стало ярким акцентом.

Также Мишина нанесла яркий макияж, который дополнила нюдовой помадой. Прическу она сделала в стиле мокрых локонов.

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Автор: Диана Могилевич