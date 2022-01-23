SLAVIA верит в "закон справедливости".

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, рассказала о необычном случае, произошедшем с ней на Кубе.

Интересной историей девушка поделилась в Instagram-сторис.

"Забыла на острове свои любимые очки, но они ко мне вернулись, Гид сказал, что мне круто повезло. А я думаю, что это закон справедливости. Я сама недавно нашла айфон и вернула, а вообще находила золотое кольцо с бриллиантами и возвращала владелице. Потому все мое ко мне возвращается", – написала она.

А на видео SLAVIA отметила, что планирует съемки клипа.

На фото и видео Ярослава позировала в достаточно откровенном купальнике.

Напомним, SLAVIA отправилась на Кубу в свой первый настоящий отпуск после развода. Ранее сообщалось, как она поплавала в океане и поделилась солнечными снимками.

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