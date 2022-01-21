Певец записал этот трек для ленты "Я, "Победа" и Берлин", премьера которого запланирована на март этого года.

Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) презентовал кавер песни своего близкого друга Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "То моє море".

Трек появился в Youtube-канале певца.

Дзидзьо был близким другом покойного Скрябина. Именно при поддержке Кузьменко Михаил Хома и Олег Турко создали собственный бэнд в городе Новояворовск. Именно в этом городе более 20 лет назад и был записан хит "То моє море".

Добавим, что коллеги Дзидзьо также записали каверы на хиты Скрябина. В частности, MONATIK представил кавер на песню "Старі фотографії", группа БЕZ Обмежень выпустила свою версию песни "Мовчати", а Алина Паш представила "Чекаю ночі".

Читайте также"Куда же ты смотрел, Дзидзьо?": экс-жена артиста покрасовалась в купальнике на Кубе (фото)Все эти треки можно будет услышать в приключенческом роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин", снятом по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко.

Премьера ленты запланирована на 24 марта 2022 года. Главные роли в комедийном роуд-муве сыграли Иван Блиндар, Владимир Гева, Мария Стопник. Режиссер - Ольга Ряшина.

Ранее сообщалось, как Дзидзьо стал жертвой мошенников и остался без крупной суммы денег.

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