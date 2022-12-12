Судя по всему, девушка разочаровалась в том, что можно найти любовь на проекте.

Крупье Лиза Кондрашевская в седьмом выпуске покинула шоу "Холостяк". Она объяснила это тем, что Алекс обидел ее своими резкими выражения, поэтому она не видит совместного с ним будущего.

Посже на своей странице в Instagram она написала, что важно вовремя уйти. Это касается не только казино, но и жизни.

Она рассказала, что надеялась встретить на проекте своего мужчину, так как участники предыдущих сезонов показали, что это возможно. Например, Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые после финала шоу создали семью и родили сына Льва.

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"В начале у меня был интерес к Алексу, некоторое время я еще была в какой-то иллюзии и надеялась на взаимные чувства, но… Но вы сами видели все. Я вам еще расскажу правду, что происходило на нашем первом свидании. Вот почему я была удивлена и разочарована его словами, что я была закрыта и неэмоциональна. А после того как он еще з*срал мое стихотворение, я поняла, что ловить мне здесь нечего", - написала Лиза.

Однако никаких подробностей с их первого свидания она не раскрыла. Девушка пообещала, что обязательно все расскажет, только немного позже.

Напомним, ранее Лиза Кондрашевская отреагировала на свой уход из "Холостяка".

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