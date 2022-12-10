Девушка опубликовала лаконичный пост.

9 декабря, в седьмом выпуске шоу "Холостяк", главный герой Алекс Топольский попрощался с крупье Лизой Кондрашевской. Девушка записала ему эмоциональное видеообращение, в котором попросила отпустить ее.

Она сказала, что ей сложно находиться среди девушек на проекте, да и вообще она не чувствует, что между ними с Алексом есть особенная связь.

Уже на церемонии роз Топольский ответил девушке, что не видит смысла удерживать человека, который хочет уйти. При этом он добавил, что ему сложно прощаться с Лизой, ведь у него есть к ней симпатия.

Видео дня

В итоге они пожелали друг другу счастья в личной жизни и попрощались. Позже Лиза отреагировала на свой уход на своей странице в Instagram:

"В некоторых обстоятельствах проигрыш может быть более достойным, чем победа".

Ранее УНИАН сообщал, как прошел седьмой выпуск шоу "Холостяк". Алекс сходил на свидания с некоторыми девушками, с моделью Катей и безработной Сашей Мудрой у него был поцелуй.

Вас также могут заинтересовать новости: