Певица неожиданно показалась в врачом.

Украинская певица Кристина Соловий, которая недавно на концерте во Львове поцеловала маленького мальчика в губы, впервые вышла на связь после своей выходки.

Артистка в Instagram пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала видео с врачом и подчеркнула, что требуется срочная помощь фониатра перед выступлением.

"Когда здоровье подводит, а в Одессе концерт - на помощь приходит лучший фониатр", - написала Соловий.

Видео дня

Однако больше подробностей певица решила не рассказывать и таки вышла на сцену вечером.

Но, к слову, ни одного комментария относительно поцелуя мальчика, из-за которого ее захейтили в сети, она не написала.

Напомним, 22 октября на концерте во Львове на сцену к Кристине вышел маленький мальчик. Сначала певица общалась с ним, а потом они поцеловались прямо в губы. Это видео попало в сеть и вызвало возмущение у подписчиков знаменитости.

Напомним, ранее журналистка Эмма Антонюк раскритиковала поцелуй Кристины Соловий с мальчиком.

Вас также могут заинтересовать новости: