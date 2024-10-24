Журналистка возмущена поступком певицы.

Украинская журналистка и интервьюер Эмма Антонюк прокомментировала инцидент, который произошел на концерте известной певицы Кристины Соловий. Блогерша раскритиковала поступок артистки.

Как известно, во время концерта на сцену к звезде вышел маленький мальчик. После общения с Кристиной он поцеловал ее в губы и ушел со сцены. В сети артистка нарвалась на хейт, хотя присутствующие в зале поддержали ее громкими аплодисментами. В подписи к видео, которое обнародовала Соловий в своем Twitter, она написала: "Дети учат нас быть непринужденными и смелыми. Не показывайте Эмме (Эмме Антонюк -УНИАН) только".

Однако журналистка все же прокомментировала ситуацию. Она в своем Instagram отметила, что поцелуй знаменитости и мальчика не считает смешным, а наоборот осуждает такое поведение певицы.

Видео дня

"На самом деле тема сексуализации подростков, "лолитства", нимфетства - немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно", - подчеркнула Антонюк.

Эмма сделала скриншот с видео Кристины, а также добавила кадры новости о деле об изнасиловании несовершеннолетней девушки на выпускном. Таким образом она намекнула, к чему могут привести такие поступки.

Напомним, ранее Кристина Соловий резко высказалась об Эмме Антонюк. В июле этого года последняя взяла интервью у артистки и спрашивала ее о нимфетках, образе Лолиты и педофилии. Во время разговора Соловий обвинила Антонюк в попытке создать скандал и заявила, что не поддерживает отбеливание педофилии.

Позже певица посоветовала не ходить на интервью к Антонюк, на что блогерша поблагодарила ее за смелость, но отметила, что не согласна с ее взглядами на женскую сексуальность.

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