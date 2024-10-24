Известная украинская певица Кристина Соловий во вторник, 22 октября, выступила с концертом во Львове. Во время события произошел неоднозначный инцидент, из-за которого исполнительница нарвалась на хейт в сети.
Во время выступления артистки на сцену вышел маленький мальчик. Сначала звезда общалась с ним, а потом они поцеловались прямо в губы. Это вызвало возмущение у подписчиков знаменитости.
Момент сняла команда Соловий, а сама певица обнародовала ролик в своем Instagram. На кадрах заметно, что Кристина сидит на сцене и говорит с мальчиком, а после этого они прощаются и перед тем как уйти в зал, он целует звезду в губы.
"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми", - написала от видео Соловий.
Присутствующие в зале поддержали исполнительницу и мальчика громкими аплодисментами, однако в соцсетях подписчики раскритиковали артистку. Некоторые писали комментарии с иронией, а другие же были действительно возмущены поступком звезды. Поводом для хейта стал не только поцелуй, но и наряд Кристины. В комментариях пишут, что ее платье было слишком откровенным:
- "В суд за развращение"
- "Интересно как бы было, если взрослый певец мужчина поцеловал маленькую девочку"
- "Разврат вошел в чат"
- "Как можно, сидя в юбке, так задирать ноги? Должен быть какой-то предел"
- "Целовать детей в губы - неправильно, целовать чужих детей тем более неправильно. Какой позор"
Напомним, ранее суд оправдал Кристину Соловий за скандальную ругань в Черноморске.
Как известно, Кристина во время концерта в городе материлась со сцены. В частности, певица спросила у поклонников, правда ли, что раньше этот город назывался Ильичевском. После этого, она выругалась, сказав о прежнем названии - "полная х*й*я". Слова артистки возмутили часть жителей города. На певицу составили админпротокол за хулиганство.