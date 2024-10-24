Поклонники звезды негативно отреагировали на ее поступок.

Известная украинская певица Кристина Соловий во вторник, 22 октября, выступила с концертом во Львове. Во время события произошел неоднозначный инцидент, из-за которого исполнительница нарвалась на хейт в сети.

Во время выступления артистки на сцену вышел маленький мальчик. Сначала звезда общалась с ним, а потом они поцеловались прямо в губы. Это вызвало возмущение у подписчиков знаменитости.

Момент сняла команда Соловий, а сама певица обнародовала ролик в своем Instagram. На кадрах заметно, что Кристина сидит на сцене и говорит с мальчиком, а после этого они прощаются и перед тем как уйти в зал, он целует звезду в губы.

"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми", - написала от видео Соловий.

Присутствующие в зале поддержали исполнительницу и мальчика громкими аплодисментами, однако в соцсетях подписчики раскритиковали артистку. Некоторые писали комментарии с иронией, а другие же были действительно возмущены поступком звезды. Поводом для хейта стал не только поцелуй, но и наряд Кристины. В комментариях пишут, что ее платье было слишком откровенным:

"В суд за развращение"

"Интересно как бы было, если взрослый певец мужчина поцеловал маленькую девочку"

"Разврат вошел в чат"

"Как можно, сидя в юбке, так задирать ноги? Должен быть какой-то предел"

"Целовать детей в губы - неправильно, целовать чужих детей тем более неправильно. Какой позор"

Напомним, ранее суд оправдал Кристину Соловий за скандальную ругань в Черноморске.

Как известно, Кристина во время концерта в городе материлась со сцены. В частности, певица спросила у поклонников, правда ли, что раньше этот город назывался Ильичевском. После этого, она выругалась, сказав о прежнем названии - "полная х*й*я". Слова артистки возмутили часть жителей города. На певицу составили админпротокол за хулиганство.

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