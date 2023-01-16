Соловий заявила, что все самые популярные релизы Тины - это российская музыка.

На днях в сети разгорелся скандал из-за высказывания певицы Кристины Соловий в адрес Тина Кароль. Та сказала, что все популярные релизы Тины - это русскоязычная музыка.

"У Тины я не помню ни одной песни, которая на меня повлияла. Мы говорим об украиноязычных треках. Все ее самые популярные релизы - это российская музыка", - говорила Соловий в одном из своих интервью, и отметила, что вдохновлялась в основном украинскими песнями Лорак, Билык и Русланы.

Тина Кароль сейчас в своем блоге опубликовала отрывок этого интервью и подписала: "Все будет хорошо", добавив несколько эмодзи.

Отметим, что в комментариях к публикации с фрагментом интервью Соловий в Инстаграм ее уже начали травить за подобное высказывание.

Реакция соцсетей

"Так бери Лорак и поезжай в Рашку"

"Вот таких нужно гнать из украинского шоубизнеса"

"Ужасное интервью. Одна зависть"

"Толерантность к Лорак... Может тоже в Москву, Кристиночка? Здесь нам не нужна Лорак с ее заслугами"

Отметим, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тина Кароль действительно пела чаще всего на русском языке. Также у нее было несколько англоязычных песен. Однако после 24 февраля она перешла на украинский и английский, отказавшись от прежних хитов на русском.

Напомним, Тина Кароль показала щемящие кадры с сыном и покойным мужем.

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