Артистка потеряла своего супруга более 9 лет назад. С тех пор официально в отношениях не состояла.

В своем блоге певица Тина Кароль опубликовала короткое видео, где сравнила снимки со своим покойным мужем Евгением Огиром и с сыном Вениамином. Кадры быстро сменяли друг друга под фрагмент мелодии "Намалюю тобі зорі". В описании знаменитость оставила три красных сердечка.

Поклонники также заметили, что Веня очень похож на своего папу.

Реакция соцсетей

"Поражающе… Две капли воды!"

"Тиночка, вы такая сильная женщина! А сын - копия отца"

"Веня так похож на отца!"

"Это самое трогательное, что я видела"

"Вениамин – копия папы!"

Почему умер муж Тины Кароль

В 2008 году поклонники увидели начало трогательной истории любви певицы Тины Кароль и ее продюсера Евгения Огира. Им завидовала вся страна. В этом же году родился их первый и единственный ребенок - сын Венеамин. Однако сказка длилась недолго - вскоре у Евгения диагностировали страшный недуг. В конце апреля 2013 года его не стало. Причина - рак желудка.

Видео дня

Тина тяжело переживала потерю близкого человека, но смогла восстановиться благодаря творчеству. С тех пор ее репертуар сильно изменился, а перед фанатами выстроился образ сильной женщины, которую ничего не может сломать.

Напомним, Даниэль Салем рассказал, как Тина Кароль подарила ВСУ машину.

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