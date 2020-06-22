Девушка Вовы Остапчука засветила попу в секси-купальнике

Девушка показала фигуру в купальнике.

Нотариус Кристина Горняк и по совместительству девушка телеведущего Владимира Остапчука опубликовала в Instagram фото, на котором она в купальнике лежит на шезлонге.

На снимке девушка отдыхает, лежа на шезлонге. Кристина подобрала раздельный темно-зеленый купальник, а завершила образ шляпа. Стоит отметить, что такой купальник подчеркнул фигуру девушки.

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук страстно станцевал с любимой.

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