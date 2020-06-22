Девушка Вовы Остапчука засветила попу в секси-купальнике
13:35, 22 июня 2020Звезды
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Девушка показала фигуру в купальнике.
Остапчук встречается с нотариусом Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Нотариус Кристина Горняк и по совместительству девушка телеведущего Владимира Остапчука опубликовала в Instagram фото, на котором она в купальнике лежит на шезлонге.
На снимке девушка отдыхает, лежа на шезлонге. Кристина подобрала раздельный темно-зеленый купальник, а завершила образ шляпа. Стоит отметить, что такой купальник подчеркнул фигуру девушки.
Кристина позирует на шезлонге / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук страстно станцевал с любимой.
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