По ним сходят с ума многие украинки.

С начала войны в Украине у девушек изменились вкусы на мужчин. Если раньше они фанатели от спортсменов, актеров и музыкантов, то теперь от мужчин в военной форме. И какая радость, что многие их кумиры таки решились пойти защищать нашу страну от российских оккупантов.

Так кто же из известных украинских мужчин в военной форме обрел статус секс-символа?

Даниэль Салем

Этот красавчик покорил сердца многих украинок еще во время участия в шоу "Танцы со звездами". Судья проекта Екатерина Кухар еще тогда назвала его секс-символом. Сейчас же у Салема появилось намного больше поклонниц, ведь он не только хорош собой, но и стойко защищает Родину.

Коля Серга

Колю Сергу многие помнят еще с участия в "Фабрике звезд". Харизматичный и позитивный парень сразу запал в душу украинок. А после начала войны в Украине, он отправился защищать нашу страну и жизнь каждого украинца. Но свою гитару он не оставил на произвол судьбы. Даже на войне он умудряется поддерживать боевой дух и высмеивать в сатирических песнях оккупантов и Россию в целом.

Дмитрий Дикусар

Хореограф Дмитрий Дикусар жестко расставил приоритеты - сначала Родина, а потом танцы. Этот красавчик едва не погиб на войне, но, благо, ему удалось спастись. Им гордится вся страна, а особенно экс-жена Ирина Билык.

Назар Грабар

Помните шоу "Танцуют все"? А помните сексуального парня Назара Грабара, который сразу же обрел популярность? Так вот, он так же, как и многие другие известные украинские мужчины, охраняет нашу страну. Он выглядит очень привлекательно как в военной форме, так и без нее.

Женя Галич

Пока Женя Галич состоит в рядах ВСУ, его супруга с детьми находится в Варшаве и занимается волонтерством. Да, наверное, вы огорчены тем, что красавчик Галич женат, но мы желаем ему счастливой жизни под мирным небом, как и всем украинцам.

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