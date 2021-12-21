Также певица поздравила маму с днем рождения.

Украинская певица Алина Гросу похвасталась в своем инста-блоге фотографией, на которой позирует в обнимку с мамой. 58-летняя Анна Андреевна выглядит достаточно молодо, это заметили и поклонники звезды.

Читайте такжеАндрей Данилко купил эксклюзивный Rolls-Royce: подробностиКроме того, певица поздравила маму с днем рождения: "Люблю невероятно! Ценю, беспокоюсь и дорожу всей душой! Хочу пожелать крепкого здоровья, вдохновения, сил, спокойствия, исключительно радостных мгновений и настоящего женского счастья. Остальное, так как нас много, мы всей семьей для тебя всегда организуем. И пусть будут в жизни исключительно приятные сюрпризы".

"Красотки", "Какая ты красивая", "Мама молодая", "Вас на этом фото не узнать... такая нежная девушка", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, хочет ли родить сына любимому.

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Автор: Диана Могилевич