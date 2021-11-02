Актер Роман Полянский мечтает о сыне.

Украинская певица Алина Гросу уже давно состоит в романтических отношениях с российским актером Романом Полянским. Пара живет в Киеве, вместе посещает светские мероприятия, а также Роман регулярно снимается в клипах певицы.

В одном из интервью Роман признался, что мечтает о сыне, как и любой мужчина. У него есть дочь Марфа от предыдущего брака, но сейчас он хочет ребенка от своей возлюбленной.

"Я, как и любой мужчина, хочу сына. В одном из интервью Алина сказала, что хочет 5-6 детей назад, я думаю, у нас все получится. Я уже готовлю ей предложение руки и сердца", - говорил Полянский.

Читайте также"Позитив" получил серьезную травму на концертеСама Гросу говорит о том, что хочет родить любимому сына, но боится ответственности.

"Сына очень хочу. Боюсь еще рожать, ведь это большая ответственность. Но на дом я согласна", - сказала певица в программе "Звездный путь".

Напомним, ранее Алина Гросу откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным.

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Автор: Диана Могилевич