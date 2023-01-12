Ее сын собирается не только воевать против Украины, но и снимать на фронте кино.

Любимая многими в прошлом "Красная Шапочка" Яна Поплавская и ее сын поддерживают кровавое вторжение в Украину. Так, Клим Поплавский ушел добровольцем на украинский фронт убивать граждан нашей страны.

А теперь и сама Поплавская засобиралась на Донбасс, очевидно, с гуманитарной помощью путинским убийцам. В ближайшее время актриса едет на восток Украины, пишут пропагандисты "КП".

"У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду на Донбасс", — заявляет Поплавская.

Издание напоминает, что недавно "Красная Шапочка" отправила сына на войну против Украины, она очень гордится тем, что он будет убивать украинцев. Кроме того, Клим там будет не только воевать, но и надеется поснимать кино.

"Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им", — говорит мама оккупанта.

Яна Поплавская и ее позиция по войне против Украины

Сегодня "Красная шапочка" уже не та. Звезда детских фильмов несет чушь об Украине и не краснеет. Советская актриса Яна Поплавская стала настоящим кремлевским пропагандистом и украинофобом. Она выступает за убийства украинцев и удивляется, почему Путин раньше не развязал кровавую войну.

В феврале 2017 года Поплавская публично обвинила украинцев в убийстве мирного населения Донбасса, назвав при этом их "уродами" и "тварями".

Она поддержала полномасштабное вторжение в Украину и прокомментировав это как "спасение Донбасса".

Напомним, она получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.

Вас также могут заинтересовать новости: