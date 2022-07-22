Звезда анонсировала выход новой песни - украинской версии хита "raznotsvetnaya".

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Надежда Дорофеева выпустила песню "raznotsvetnaya". Фанаты оценили эту композицию, благодаря чему трек долго держал лидирующую позицию в чартах.

Но звезда решила перевести свое творчество на украинский язык. Ранее она объявила конкурс на лучшую украиноязычную версию. Автора уже нашли, судя по всему, и песню перезаписали.

Строчки из обновленной версии Надя опубликовала у себя в блоге: "і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав заборонену любов, різнокольорову love…".

Также звезда опубликовала свое фото с ярким макияжем и в откровенном наряде. Дорофеева сидит на полу в ванной в широких черных штанах и топе, который закрывает грудь. Топ покрыт перьями и стразами. Надя повернута к объективу боком, но хорошо видно, что ее губы накрашены яркой красной помадой.

"Как красиво!", "Твоя красота завораживает! Прекрасна в любом возрасте!", "Какая у нее помада! Яд!", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Надя Дорофеева поразила натуральной красотой без макияжа.

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