"Честное" фото звезда выложила в Instagram-блоге.

Украинская певица Надежда Дорофеева поразила публику своей фотографией. Если раньше она нередко публиковала откровенные "горячие" кадры, то во время полномасштабной войны в Украине звезде явно не до них. Она постоянно дает благотворительные концерты, собирая деньги для ВСУ и беженцев.

Сейчас Надя нашла время, чтобы поговорить со своими подписчиками о книгах. У фолловеров она поинтересовалась тем, что они прочли последним. Чтобы проиллюстрировать пост, она опубликовала свое фото без макияжа.

Фанаты обратили внимание на то, что ей очень идет натуральность.

"Такая красивая без макияжа", "Надя, восхитительная", "Без макияжа выглядишь очень круто!", - пишут поклонники.

Напомним, Дорофеева со слезами на глазах впервые исполнила гимн Украины.

Также УНИАН писал, что Дорофеева попала в языковой скандал, певицу жестко раскритиковали.

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