По словам девушки, до такого еще не дошло.

Нотариус Кристина Горняк, которая пока не может поделить дом с экс-супругом Владимиром Остапчуком, рассказала, требовал ли он вернуть подаренный ей автомобиль.

По словам Кристины, такой дорогостоящий подарок был красивым жестом со стороны Остапчука на всю страну, поэтому она верит в то, что их сложные отношения не дойдут до того, что он потребует машину обратно.

Она добавила, что вместе с автомобилем пришлось бы возвращать все подарки - украшения, сумочки и так далее.

Видео дня

"Подарки - не отдарки. Я же не прошу мне мои возвращать", - сказала Горняк.

Отметим, Кристина Горняк и Владимир Остапчук не могут найти общий язык относительно дома, приобретенном в браке. Шоумен уже привел туда свою новую избранницу Екатерину Полтавскую и затеял там ремонт, а вот Горняк не устает повторять, что он не имеет права что-то делать в их общем доме, пока они не решат его дальнейшую судьбу.

Напомним, ранее Кристина Горняк внезапно "наехала" на новую пассию Остапчука. Девушка возмущена поведением шоумена и его новой жены.

Вас также могут заинтересовать новости: