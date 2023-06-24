Певец показал, как он учится стрелять.

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно получил повестку и уже отправился на полигон, опубликовал в Instagram новое видео. Артист показал, как он проходит обучение.

"Видео предоставлено бригадой быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", - отметил Козловский, чтобы комментаторы сразу не начали его критиковать за публикацию "запрещенных" кадров.

Певец учится обращаться с оружием и оказывать первую помощь при ранениях на фронте. Козловский, как заметно на видео, с интересом изучает все новое и полностью погрузился в процесс.

В комментариях появилось немало звезд. Певца поддержали Ольга Сумская, Асия Ахат, Мика Ньютон и другие артисты. Фанаты же начали писать, что Козловский должен стать примером для тех мужчин, которые "сбежали" из Украины. Комментаторы пишут:

"А Кондратюку слабо? Молодец, пусть Бог бережет тебя и ребят наших"

"Передайте всем нашим защитникам, как сильно мы благодарны, как сильно гордимся каждым"

"Возвращайтесь живым. Спасибо за защиту".

Кроме этого, артист прокомментировал шутки, которые сегодня появились в сети. На фоне мятежа в РФ комментаторы начали писать, что это началось после того, как Козловский начал воевать. Артист отметил, что он еще не на передовой, а на учениях. Впрочем, шутка ему понравилась, он поблагодарил фанатов за внимание.

Виталий Козловский - последние новости

Недавно стало известно, что певец Козловский получил повестку и отправится на фронт. Впоследствии артист показался с оружием и в форме. Он уже отправился на полигон, получил форму и жетон.

Козловский не скрывал, что волнуется. Он получил большую поддержку от фанатов.

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