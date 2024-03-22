Поклонники оценили новую видеоработу певца.

Украинский певец-защитник Виталий Козловский, который недавно сообщил известие о своей женитьбе, презентовал клип к новой песне под названием "Рубіж". Это первая видеоработа, которую он выпустил во время войны и даже решился показать в ней свою беременную жену.

Сегодня, 22 марта, Виталий поразил трогательным клипом, а название его "Рубеж" является символическим, поскольку олицетворяет собой и границу между гражданской и военной жизнью, и изменения в личной жизни Виталия. Кстати, на видео он превращается из молодого мужчины в пожилого человека.

"Если в гражданской жизни ты живешь планами, периодами, ожиданиями, воспоминаниями, то на войне твоя жизнь - это секунды. Ты не знаешь, наступит ли завтра и именно это ощущение делает бесценным каждое мгновение", - отметил певец в описании под клипом.

Но самое интересное - это последние кадры, на которых можно увидеть округлый животик жены Козловского. Правда лицо избранницы исполнитель так и не показал, хотя поговаривают, что это его пиарщица Юлия Бакуменко.

Сам же Виталий опубликовал этот кадр в Instagram и подписал так:

"В ожидании. Мой смысл. Стимул. Любовь. Единственное, что война не может у нас забрать - это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род".

Кстати, по словам Виталия, эта песня символично попала к нему прошлым летом, в те дни, когда он уже был мобилизован. Козловский записал ее за день до поездки на Донбасс, где служил в артиллерии. Однако сейчас, когда его перевели служить в Киев, появилась возможность отснять этот клип, который уже успели оценить поклонники.

Реакция слушателей

Под новым видео певца уже есть немало комментариев. Многие желают Виталию счастья и радуются его изменениям в личной жизни.

"Виталий, берегите себя и молодую жену, которая в положении! Песня очень хорошая, прямо в сердечко!"

"Мои поздравления, чтобы Ваша любовь была вечная!"

"И в конце животик вашей беременной жены! Хороших родов! Здоровья и хорошей судьбы вашему ребенку"

"Невероятно, проникновенно и до слез. Счастья вашей семье".

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" довела до слез новой песней-ответом, когда закончится война.

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