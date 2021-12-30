Мама певицы традиционно готовит для новогоднего стола свои коронные блюда. Их просто обожает вся семья.

Накануне Нового года украинская певица, победительница Евровидения Джамала поделилась с фолловерами семейными новогодними традициями. По словам певицы, каждый год на ее новогоднем столе обязательно есть несколько коронных блюд мамы.

Об этом певица рассказала в Instagram.

"Самое время обсудить крымскотатарский праздничный стол. Как правило, все наши новогодние традиции связаны с едой. Конечно, мы дарим подарки, обнимаемся в полночь и поздравляем друг друга. Но тут я вас не удивлю", - отметила Джамала.

Мама певицы традиционно готовит для новогоднего стола свои коронные блюда. Их просто обожает вся семья.

Читайте такжеЗвезда под елочку: стали известны новогодние гонорары украинских знаменитостей"А мама каждый год готовит свои коронные блюда. Салат с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом, сарму (из крымскотатарского "заворачивай") из виноградных листьев и торт "Кудрявый Пинчер" на десерт. Три блюда, три изюминки нашего стола, кроме всех оливье, шуб и бутербродов с икрой, которые мы едим на Новый год, как и все вокруг по традиции", - поделилась певица.

Джамала также показала, как выглядят эти блюда.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Джамала выступила в финале шоу "Танцы со звездами" и рассказала неприятную историю о том, как однажды призналась парню в любви.

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