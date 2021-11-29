Джамала вспомнила неприятную историю любви.

Украинская певица Джамала выступила в финале шоу "Танцы со звездами" и рассказала неприятную историю о том, как однажды призналась парню в любви.

Оказывается, певица еще в школьные годы была влюблена в одного молодого человека. Она решилась раскрыть свои чувства, но ответ ее очень расстроил. Парень ударил ее виноградом по лицу.

"Я впервые призналась в школе парню, который мне нравился. Я получила виноградом прямо в лицо. Но за что, за то, что я открылась? За то, что я была искренней? За то, что я была откровенная, честная? Я дура? Я не такая? Я не рассказывала эту историю родителям. Мне было очень стыдно", - сказала певица.

Читайте также"Холостячка 2": вероятный победитель шоу "спалился" в сетиСейчас Джамала с улыбкой вспоминает ту историю и говорит, что рада, что может откровенно об этом рассказать, без стеснения и обид.

Напомним, в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" победила пара Артур Логай и Анна Карелина.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич