Мадонна заявила, что больше не боится заразиться COVID-19: в чем дело

Звезда прошла тест на выявление антител и он дал положительный результат.

Американская певица 61-летняя Мадонна заявила, что больше не боится заразиться коронавирусом, поскольку имеет антитела к COVID-19. Звезда прошла тест на выявление антител, и он дал положительный результат.

Попдева изолировалась в собственном имении в Лондоне с бойфрендом и детьми. На личной странице в Instagram Мадонна часто публикует разговорные видео за печатной машинкой, которые посвящает теме коронавируса. В таком формате она и сообщила новость своим подписчикам в соцсети.

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Несмотря на то, что врачи до сих пор не берутся утверждать, что наличие антител исключает возможность инфицирования, Мадонна убеждена, что смертельная болезнь ей не грозит. Певица убеждена, что переболела бессимптомно и теперь не находится в группе риска.

Исполнительница, которая более месяца придерживалась карантина, теперь готова нарушить режим самоизоляции и насладиться свободой. Звезда решила развеяться и устроить поездку на автомобиле.

"Завтра наступит еще один день, я собираюсь проснуться и буду чувствовать себя по-другому. Итак, завтра, я просто собираюсь покататься на машине, я опущу стекло и вдохну воздух с COVID-19. Вот так! Надеюсь, что будет светить солнце", – подчеркнула Мадонна.

Стоит отметить, что мнение медиков по всему миру отличается от убеждений знаменитости. Они уверяют, что положительный результат теста на антитела к коронавирусу является следствием того, что человек перенес родственную болезнь. Сейчас непонятно, смогут ли эти антитела защитить иммунитет в случае инфицирования COVID-19.

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