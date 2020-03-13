Украинские звезды снялись в поддержку кампании против коронавируса (фото)

Звезды шоу-бизнеса, спорта и телевидения приняли участие в информационной кампании противодействия коронавирусу.

Украинские звезды шоу-бизнеса, телевидения и спорта приняли участие в информационном проекте по противодействию коронавируса.

Читайте также"Нужно предохраняться": Полякова рассказала, как защититься от коронавируса (видео)

Как сообщается на официальном сайте Минздрава Украины, в кампании приняли участие Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа «Время и Стекло», а также Министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Все они снялись в информационном ролике против COVID-19.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавірусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях с 12 марта по 3 апреля.