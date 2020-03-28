Том Хэнкс и его супруга вылечились от коронавируса

Актеру и его супруге удалось преодолеть коронавирус, в настоящее время пара выписана из больницы.

Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и выписаны из больницы.

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Как пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера, следующие две недели они проведут на карантине в арендованном в Австралии доме.

О том, что Хэнкс заразился COVID-19, стало известно на прошлой неделе. Актер с супругой летели в Австралию на съемки в фильме об Элвисе Пресли. Медики полагают, что актер и его супруга заразились либо в США, либо во время перелета.

В настоящее время Warner Bros. приостановила работу над фильмом.

Как сообщал УНИАН, актер Идрис Эльба сообщил, что у него положительный результат на коронавирус.