Певица готовится выйти замуж за бойфренда Сэма Асгари.

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру, хвастаясь результатами своих тренировок.

Видео она опубликовала в своем Instagram.

"Ради всего святого, наконец-то я вижу изменения в своем прессе! Приятно видеть результат!", – подписала звезда ролик.

На записи 39-летняя Спирс танцует с распущенными волосами в красном кроп-топе и белых мини-шортах.

Читайте такжеВуди Харрельсон избил фаната: подробности скандала"Ты многих вдохновляешь своими силой, светом и интересом к жизни", "Ты в отличной форме для своего возраста", "Выглядишь потрясающе!", "Королева пресса", "Так держать, королева! У тебя невероятная улыбка", – отреагировали поклонники.

Ранее Бритни Спирс выложила альбом с "голыми" фото после избавления от опеки отца. А до этого певица объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари.

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Автор: Катерина Шварц