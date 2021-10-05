Звездная певица хочет выйти замуж за 27-летнего Асгари к своему 40-летию, которое она будет праздновать 2 декабря.

Стал известны некоторые подробности предстоящей свадьбы американской поп-певицы Бритни Спирс и ее бойфренда фитнестренера Сэма Асгари, которые обручились 13 сентября.

Как стало известно изданию Mirror, звездная певица хочет выйти замуж за 27-летнего Асгари к своему 40-летию, которое она будет праздновать 2 декабря.

Так, влюбленные планируют устроить свадебную вечеринку на Гавайях, поскольку именно там они чувствуют себя самыми счастливыми, и пригласить звездных друзей. В частности, на праздник приедут Пэрис Хилтон, Мадонна, семья Кардашян, Майли Сайрус и Шер.

Читайте такжеСуд лишил отца Бритни Спирс опекунского статуса

Также подруга знаменитости поделилась, каковы сейчас основные приоритеты Бритни помимо свадьбы.

"Родить ребенка, вернуть свою социальную жизнь в нормальное русло и добраться до сути того, на что были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период", - заявила инсайдерка, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца Бритни Спирс опекунского статуса над ней.

13 сентября Спирс перешла на следующий логический этап отношений со своим парнем Сэмом Асгари, с которым она вместе пять лет - пара объявила о помолвке. Пара познакомилась на съемках клипа Спирс на ее песню Slumber Party в 2016 году.

Личная жизнь Бритни Спирс

Для 39-летней Бритни Спирс это будет уже третий брак - впервые она вышла замуж за друга детства Джейсона Александра (пара разошлась через 55 часов), а во второй раз она три года была замужем за Кевином Федерлайном, который отсудил у нее право опеки над двумя их детьми.

Автор: Виолетта Орлова