Певица сетует, что теперь даже хирурги не могут ей помочь.

Предательница Таисия Повалий, чей сын сбежал из Украины, пожаловалась на изуродованное лицо. Ей ввели препарат, который не рассасывается, а похоже "сросся с мышцами".

Певица в интервью российским СМИ заявила, что ей ввели биополимерный гель, который не рассасывается, из-за чего ее лицо перекосило.

"Тогда еще не было нынешних, современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали", - пожаловалась Повалий.

Видео дня

Теперь же у нее заметно одна щека больше другой, что предательница пытается скрыть гримом, потому что ситуацию не может исправить даже хирург.

"Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж", - поделилась певица.

Теперь путинистка реже ходит к косметологу и использует лишь проверенные средства. Повалий планирует большой концерт в честь 60-летяя.

Таисия Повалий предала Украину - что известно

Певица Таисия Повалий с перввых дней полномасштабного вторжения переметнулась на сторону Кремля. В России она активно выступает на пропагандистских концертах и восхваляет российского диктатора.

Так, 19 сентября она выступила на концерте в России, где пела украинскую песню "Ти ж мене підманула" вместе с Кубанским казачьим хором, которым руководит путинист Виктор Захарченко. При этом концерт "песни русского мира" приурочили ко дню праздования оккупации укранских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: