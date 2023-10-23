Она так цинично поступила в День независимости Украины.

Опальная певица Таисия Повалий получила российское гражданство 24 августа, в День независимости Украины. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что предательница запатентовала индивидуальное предприятие, что позволило ей получить гражданство страны-агрессора.

"С 24 августа 2023 года числится на учете государственных реестров новоиспеченная гражданка России украинского происхождения Таисия проститутка Повалий. Кто следующий, Каролинка Куек?" - написал Беспалов.

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Позиция Таисии Повалий по войне

Таисия Повалий осталась жить в России и активно поддерживать преступный режим Кремля. Она продолжает выступать на концертах, где цинично исполняет песни на украинском языке.

Кроме того, она развлекала россиян на мероприятиях, приуроченных дню праздования оккупации украинских территорий.

Напомним, ранее Повалий пожаловалась на перекошенное лицо.

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