Андрей Кравченко очень похож на знаменитого певца.

Пока певец Олег Винник остается в Германии и уверенно теряет внимание украинок и СМИ, нишу расхитителя женских сердец окончательно захватил певец Андрей Кравченко. Обоих артистов часто сравнивают не только по звучанию песен, но даже по внешности и стилю одежды. Но стоит ли?

В отличие от Олега Винника Андрей Кравченко в основном предпочитает украинских дизайнеров. Артист подчеркивает, что для него это принципиальная позиция. Объясняет это тем, что поддерживает отечественного производителя. Поэтому на сцене и в кадре появляется в одежде украинских брендов.

А вот Олег Винник ранее рассказывал, что шоппинг устраивал исключительно в Европе, точно не в Украине.

Кожаная куртка – мастхев в гардеробах обеих звезд. Артисты любят "дать роковую нотку в стиле". Косуха несомненно подходит знаменитостям.

Классические костюмы - еще одна общая "любовь" исполнителей. Настоящая визитка Кравченко – стильный пиджак со шпильками от дизайнера Марии Сторчак. В нем исполнитель выглядит крайне решительно и сексуально.

А на одной из красных дорожек Кравченко увидели в стильном смокинге от бренда Andreas Moskin. В нем артист даже похож на киношного супер-агента.

Не последнюю вещь в образе соблазнителя Андрея Кравченко занимают духи. В одном из интервью артист признался, что предпочитает Marc-Antoine Barrois Encelade. А совсем недавно исполнитель собственноручно для своих слушательниц создал аромат Лебедка.

Стили обоих исполнителей действительно схожи. Но стоит ли сравнивать Кравченко и Винника – риторический вопрос. Два секс-символа точно смогут разместиться на украинской сцене. К тому же, говорят, что в ближайшее время "вожак волчиц" не планирует возвращаться в Украину.

Напомним, ранее известный комик жестко высмеял Влада Яму и Олега Винника.

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