Игорь Ласточкин стал тренером нового спецсезона "Лиги Смеха".

Актер и юморист Игорь Ласточкин публично потроллил Влада Яму и Олега Винника в проекте "Лига Смеха. Волонтерский десант 2".

Недавно Ласточкин стал тренером нового специального сезона на телеканале ТЕТ и вышел на сцену вместе с уникальной командой "Сборной Национальной гвардии Украины".

В первой игре сезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 2 "они выступили с миниатюрой об опасности на"культурном фронте".

Игорь Ласточкин остроумно высмеял танцовщика Влада Яму и певца Олега Винника. Известно, что хореограф после 24 февраля 2022 года оперативно выехал из Украины. А Олег Винник находится за пределами Украины, он уехал еще до начала полномасштабного вторжения России.

"Я понимаю, вы военные с боевым опытом, но ведь и здесь на культурном фронте тоже очень опасно. Я серьезно. Здесь не так ярко, как вам показывают по телевизору. Помните Яму, Винника? Пропали без вести. Здесь надо осторожнее, потому что это единственный фронт, на котором тишина в зале может контузить. Здесь "дикая дичка" не пройдет", – высказался Игорь Ласточкин на сцене.

Вспомнил артист и тех знаменитостей, которые якобы проводят благотворительные концерты, но денежки кладут себе в карман.

Артисты делали концерты, собрали три миллиона, на армию 20 процентов прислали. Вот и считайте потери", - посмеялся юморист из лжеволонтерства.

Напомним, что вскоре стартует новый сезон шоу "Рассмеши комика".

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