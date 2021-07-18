Под постом Кондратюка в сети разгорелись жаркие дискуссии.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк отреагировал на запланированные в Украине концерты любительницы России Ани Лорак.

На своей странице в Facebook Кондратюк опубликовал "плейлист" для выступления артистки.

Читайте такжеАни Лорак заинтриговала фанов новым фото: ждут песню на украинском языке"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе: 1. Звенит пустая голова, 2. Деньги – мой бог, 3. Без мозгов, 4. У вас здесь тоже любят вату, 5. Зачем мне совесть, я - певица, 6. Я с русским даже в баню, 7. Кто платит, тот и люб, 8. Володям – всегда!, 9. Мне 42, но думать - нечем

10. А чем вы лучше, раз вы здесь?"- написал ведущий.

Под постом продюсера разгорелись жаркие дискуссии: одни считают, что Ани Лорак имеет полное право выступать в Украине, ведь она - ее гражданка; другие же категорически против концерта артистки в нашей стране, поскольку она гастролирует и живет в РФ.

Концерты Ани Лорак в Украине 2021

Певица Ани Лорак собирается дать пару концертов в Украине. Исполнительница готовится выйти на украинскую сцену впервые за семь лет.

Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, Ани Лорак намерена отыграть два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

Стоимость билетов на выступление певицы варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен. Они уже есть в продаже.

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Автор: Ольга Робейко