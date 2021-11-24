Шоумен раскритиковал артистов, которые считают, что культура вне политики.

Украинской шоумен Игорь Кондратюк заявил, что артисты не должны выступать в РФ в то время, как идет война. Также и российские звезды не должны посещать нашу страну.

Об этом он сказал в интервью "Крым. Реалии".

"У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью. Кто считает, что "культура вне политики" – больны, я утверждаю", - сказал Кондратюк.

Читайте такжеЗамок в подарок: 5 знаменитых украинок, которые вышли замуж за миллионеровТакже он добавил, что создавать музыку можно и в других странах, а Россия особой роли в шоу-бизнесе не играет.

"Есть двести стран мира, с которыми можно создавать музыку. На кой черт вам Россия? Она не делает никакой погоды в мировом шоу-бизнесе. Вы хотите музыку делать или деньги зарабатывать? Если деньги зарабатывать, давайте поговорим, можно ли зарабатывать деньги в стране-агрессоре", – добавил телеведущий.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк создал петицию о запрете гастролей артистов из РФ.

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Автор: Диана Могилевич