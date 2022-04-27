Впрочем продюсер говорит, что хочет получить финансовую помощь из репараций России, а не из украинского бюджета.

В дом продюсера Игоря Кондратюка 14 марта попал снаряд российских оккупантов. Никто не пострадал, однако теперь дом нуждается в ремонте. Кондратюк заполнил заявку на получение денег для восстановления поврежденного жилья. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Кондратюк уточнил - снаряды оккупантов попали не в дом, а рядом, а жилье повредило взрывной волной и обломками.

"Попало возле дома. Если бы попало в дом, было бы более значительное разрушение", - отметил мужчина.

Он претендует на компенсацию, но не от Украины, а от России, которая виновата в разрушениях.

"Я подался на помощь. Но я буду готов получить эту помощь только в том случае, если она будет за счет репараций Российской Федерации. Если эта помощь вдруг будет за счет украинского государства, то мы с женой откажемся, потому что у нас есть немножко денег, чтобы сделать эту стену, повесить два новых кондиционера и вставить окна", - рассказал Игорь Кондратюк.

На выплаты как внутренне перемещенное лицо Кондратюк также не подавался.

"У меня достаточно средств, чтобы находиться в этой стране во время войны и не просить у государства ничего, потому что есть люди, у которых гораздо хуже состояние, худшие условия, и люди, у которых нет жилья, автомобиля и вообще ничего кроме чемодана", - резюмировал продюсер.

Напомним, стало известно, дома каких звезд уничтожили и ограбили оккупанты.

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