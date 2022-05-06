Конфликт произошел еще в 2014 году.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, что еще в 2014 году поссорился с телеведущей Оксаной Марченко. Причиной конфликта стал его пост в Facebook.

По словам Кондратюка, до конфликта, еще когда он был судьей "Х-фактора", перед эфирами они с Марченко часто пили чай. Позже он написал пост в социальной сети о Донбассе, но Марченко с позицией Кондратюка не согласилась. Тогда у них и возникла ссора.

"С Марченко мы поссорились весной 2014 года и перестали пить чай перед съемками – у нас была такая традиция: я приходил к ней в гримерку перед эфиром. Я написал пост в Facebook о Донбассе, она сказала, что не согласна со мной. Моя слабость заключалась в том, что я не пошел и не расторг контракт с телеканалом СТБ", - сказал Кондратюк на YouTube-канале Lavr!n.

Напомним, ранее Кондратюк высказался о Марченко и Медведчуке. Он назвал свою бывшую коллегу Оксану Марченко предательницей, и заметил, что ее мужа Виктора Медведчука никогда не воспринимал как политика.

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