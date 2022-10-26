Оказывается, шоумены не могли найти общий язык.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк нелестно высказался в адрес путиниста Сергея Соседова, с которым сидел за одним суддейским столом на "Х-факторе".

Кондратюк вспомнил, как Соседов всегда высказывался "за" Советский союз, а он, в свою очередь, не поддерживал такую позицию путиниста.

"У нас были такие зарубы с Соседовым. Он просто фанат Советского союза, Пугачевой. Короче, такой совок, совок. Это было странно, и я на это так резко реагировал. Я уже не понимаю, была ли попытка выяснить отношения, или это просто такая пикировка", - сказал Кондратюк в интервью "Rostyslove Production".

Также шоумен не понимает, почему Соседов, который обрел популярность благодаря украинскому шоу, называл Крым российским. Такая позиция экс-судьи "Х-фактора" всегда удивляла Кондратюка.

"Ту ахинею, которую он сказал о Крыме после 2014 года, честно говоря… Сказать, что я упал на задницу, я не могу сказать, ну я просто открыл рот и думаю: "Ну зачем, что тебе плохого здесь делали?". Он конечно чуть-чуть не от этого мира, истеричка, я бы с таким не дружил", - уточнил Кондратюк.

Напомним, ранее Сергей Соседов унизил сына Таисии Повалий из-за того, что он поддержал в войне Украину. Путинист заявил, что Денис Повалий не достоин своей матери.

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