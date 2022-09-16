По словам Соседова, Повалий в отличие от своего сына благодарна России.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался в адрес сына пропутинской певицы Таисии Повалий. Он заявил, что Денис недостоин такой матери.

Об этом сообщает пропагандисткое издание Prozvezd.info.

В комментарии изданию Соседов сказал, что поддержка Повалий войны в Украине говорит о ее уме. А вот ее сын, осудивший геноцид украинского народа, оказался недостоин такой матери.

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"Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего, говорит об её уме. Что она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от всех остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек - благодарный России. А сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает", - сказал Соседов.

Отметим, Таисия Повалий предательски молчит о войне в Украине. Она продолжает работать в России и даже цинично поет там песни на украинском языке.

А вот Денис Повалий с первых дней вторжения РФ в Украину осуждает убийственную войну. Несмотря на то, что он вместе с женой и ребенком сейчас находится в Испании, он продолжает поддерживать нашу страну.

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