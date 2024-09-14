Певица ответила на упреки в сети.

Известная украинская певица Надя Дорофеева в пятницу, 13 сентября, дала концерт в Червонограде, Львовская область. После ее выступления произошла драка со стрельбой. Исполнительница вышла на связь и прокомментировала инцидент.

Меньше чем через час после завершения концерта группа фанатов на улице устроили драку. На данный момент причины стычки неизвестны. В ссору вмешался мужчина в форме. Чтобы разогнать сборище, он использовал пистолет и выстрелил в воздух. Присутствующие сняли этот момент и распространили видео инцидента в сети. Пользователи предположили, что неизвестный, который стрелял, может быть охранником Дорофеевой.

Певицу засыпали вопросами и обвинениями. Надю упрекнули, что ее команда причастна к драке. Она не стала молчать и вышла на связь в своем Instagram. Артистка прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что мужчина в форме не имеет никакого отношения к ней.

По словам исполнительницы, она ничего не знала о драке, ведь находилась после концерта в гримерке. В то же время говорит, что слышала выстрел, но подумала, что ей показалось. Дорофеева обратилась к организаторам мероприятия и надеется, что они найдут виновных в драке.

"Сейчас меня упоминают в новости, что вчера после концерта в Червонограде, как пишут в заголовках, "охрана Нади Дорофеевой избила людей". Во-первых, у меня нет охраны. На концертах все организаторы заказывают охранников, чтобы мероприятие проходило безопасно. Произошла какая-то жесть. Я видела видео, как какой-то человек, возможно, охранник, я не знаю, но стреляет вверх, какая-то стычка. Этот момент был после концерта. Мы и сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали, может, показалось. Но, к сожалению, не показалось. Я надеюсь, что соответствующие люди, службы, организаторы разберутся с этим вопросом", - сказала знаменитость.

Напомним, ранее Надя Дорофеева стала жертвой мошенников и рассказала, что с ней произошло.

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