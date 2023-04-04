Он испугался хейта со стороны россиян, поэтому поспешил оправдаться перед ними.

Российский комик и телеведущий Михаил Галустян заявил, что получил гражданство Армении, потому что по национальности является армянином. Однако, как продолжил Галустян, он любит Россию и считает ее своей родиной.

"Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе необязательно", - написал Галустян в Instagram.

Он добавил, что любит Россию. Также в своем сообщении он намекнул на Максима Галкина и других осудивших войну россиян и заявил, что не собирается уезжать из страны-агрессора, как они.

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"У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя родина, и точка", - написал Галустян.

Галустян получил гражданство Армении

Путинист заявил, что недавно подал документы на получение гражданства Армении. По его словам, он планирует там продвигать свои авторские проекты.

Однако россияне убеждены, что таким образом он пытается сбежать от мобилизации. Такой поступок своего кумира они не оценили и уже занесли его в список предателей.

Стоит отметить, что Галустян поддерживает войну в Украине.

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