Известный российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении. Юморист, который ранее активно поддерживал кровавую кремлевскую политику, а также возглавлял спонсируемое Кремлем патриотическое движение "Юнармия", заявил, что в Армении он будет продвигать свои авторские проекты.
В интервью армянскому изданию News.am Галустян сказал:
"Справедливость восторжествовала. Я наконец-таки получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец-то получил".
Также юморист детальнее поделился, чем планирует заниматься в Армении, однако комментаторы в соцсетях не верят его словам - люди убеждены, что он подал документы на получение паспорта другой страны исключительно чтобы избежать мобилизации в России.
"Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов. И, конечно же, после съемки нужно куда-то вернуться. Я хочу вернуться в "Клубный дом Параджанова", - рассказал путинист.
Россияне такой поступок своего кумира не оценили и уже занесли его в список предателей.
Реакция соцсетей
- "Крыса еб*ная!"
- "Крысы бегут с корабля"
- "А как же защита родины? На родину напали, крысы сбежали?"
- "Лучше от Армении получить гражданство, чем от РФ повестку"
- "А что такое? Стыдно быть русским?"
Напомним, какую позицию по войне в Украине заняли Галустян и Светлаков.