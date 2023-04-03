Комик, который неоднократно высказывался в поддержку войны, заявил, что будет продвигать там свои авторские культурные проекты.

Известный российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении. Юморист, который ранее активно поддерживал кровавую кремлевскую политику, а также возглавлял спонсируемое Кремлем патриотическое движение "Юнармия", заявил, что в Армении он будет продвигать свои авторские проекты.

В интервью армянскому изданию News.am Галустян сказал:

"Справедливость восторжествовала. Я наконец-таки получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец-то получил".

Также юморист детальнее поделился, чем планирует заниматься в Армении, однако комментаторы в соцсетях не верят его словам - люди убеждены, что он подал документы на получение паспорта другой страны исключительно чтобы избежать мобилизации в России.

"Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов. И, конечно же, после съемки нужно куда-то вернуться. Я хочу вернуться в "Клубный дом Параджанова", - рассказал путинист.

Россияне такой поступок своего кумира не оценили и уже занесли его в список предателей.

Реакция соцсетей

"Крыса еб*ная!"

"Крысы бегут с корабля"

"А как же защита родины? На родину напали, крысы сбежали?"

"Лучше от Армении получить гражданство, чем от РФ повестку"

"А что такое? Стыдно быть русским?"

Напомним, какую позицию по войне в Украине заняли Галустян и Светлаков.

Вас также могут заинтересовать новости: