Помощь для армии Украины удалось вовремя доставить благодаря единству, отметил телеведущий.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров сообщил, что потратил деньги, вырученные от продажи своего элитного автомобиля, для покупки машин для Вооруженных сил Украины.

Ведущий в Instagram поделился, что 23 августа специально ко Дню Независимости Украины (отмечается 24 числа) в нашу страну из Латвии была доставлена партия авто для ВСУ – микроавтобус, джипы и 20 пикапов.

"…Я переживал, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство – по первой просьбе нашлись волонтеры, которые помогли организовать сложнейшую логистику и за несколько дней доставить всю колонну", – поделился Комаров.

Телеведущий добавил, что покупка авто для ВСУ в ЕС тоже является примером единства.

"…Я продал свое авто на аукционе за миллион гривень и собирался покупать пикапы. Рассказал об этом своему куму Сергею, и он сразу же сказал, что хочет добавить деньги и тоже участвует. Ему не нужна реклама – он непубличный бизнесмен, который просто хочет помогать. Мы скинулись, но как купить машины? На помощь пришли украинцы из Латвии,… которые с 2014 года возят машины на фронт", – поделился ведущий.

Комаров добавил, что его соотечественники лично выбирали и диагностировали каждое авто, везли на СТО, красили, приводили в порядок – всего за полтора месяца они намотали по Европе тысячи километров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комаров продал свой элитный автомобиль Сhrysler Сrossfire. Машину купили 12 июля. Новые владельцы авто сказали, что решили просто купить машину Комарова, поскольку уверены, что деньги пойдут на помощь армии Украины.

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