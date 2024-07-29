Артист ответил, почему коллега не смогла восстановить репутацию в Украине.

Известный украинский певец, военный и соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга прокомментировал попытки Светланы Лободы восстановить свою репутацию в Украине. Артист ответил, что думает об исполнительнице, которая много лет жила и зарабатывала кровавые рубли в РФ.

После начала полномасштабного вторжения певица выехала из России и даже активно помогала пострадавшим украинцам. Однако сейчас она все реже высказывается о войне, продолжает разговаривать на русском и живет за границей.

По словам Серги, Лобода действительно пыталась реабилитироваться в глазах украинского общества. Однако, как считает певец, она сделала недостаточно, чтобы снова стать украинской артисткой. Знаменитость убежден, что Светлана не была готова отплатить за все свои ошибки, поэтому прекратила борьбу и продолжает жить в Европе.

"Дело в том, что всегда сила попытки и сила желания измеряется результатом, который достигнут. Страна ее не вытолкнула, страна ей показала нынешнее положение дел и яркий момент был связан не просто с возвращением Светланы в Украину, а с конкретным действием. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В данном случае, это жертва персоной, этим самым эго. Она не захотела приносить эту жертву. Ее никто не отталкивал. Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой", - отметил Коля.

Серга убежден, что украинцы могли бы простить Лободу, но ей нужно было признать свои ошибки и делать все для земляков. Несмотря на критику и пренебрежение, показывать, что ты в Украине, вместе с гражданами переживаешь эту страшную войну. Однако исполнительница отказалась от такой жизни в пользу более комфортной за рубежом.

"На самом деле Украина, украинский народ, люди, они умеют прощать. Но для того, чтобы тебя простили, нужно попросить прощения. И попросить это не так, как если бы ты это хотел сделать, а так, как это будет работать. Делать до тех пор, пока оно не сработает", - добавил соучредитель "Культурного десанта".

К слову, в 2014 году, когда Россия напала на Донбасс и аннексировала Крым, Лобода продолжала гастролировать по стране-агрессорке и строить там свою карьеру. В начале полномасштабного вторжения певица не сразу отреагировала на действия оккупантов.

28 февраля 2022 года она опубликовала видео, в котором призвала к миру, а уже через месяц Светлана начала называть вещи своими именами. В частности, она подчеркнула, что именно РФ начала кровавую войну, напав на Украину. Позже певица оправдывалась, что боялась открыто критиковать путинский режим, потому что как раз выезжала из России.

После переезда в Европу она начала заниматься волонтерской деятельностью и помогать украинцам. Она выступает с концертами по миру, но исполняет преимущественно русскоязычный репертуар.

Напомним, ранее Коля Серга впервые показал брата-воина и удивил сходством с ним.

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